AKS’de Başkan yeniden Davut Çetin

Vakıf Mütevelli Heyet toplantısı Antalya Kültür Sanat Oditoryumunda ATSO Meclis Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleşti. Süleyman Özer, Hatice Öz ve Selçuk Salih Yılmaz’dan oluşan divan kurulunun başkanlığında gerçekleşen toplantıda bir konuşma yapan ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Başkanı Davut Çetin, ATSO tarafından kente kazandırılan AKS’nin Antalya’nın “kültür-sanat şehri” kimliğine önemli bir katkı yaptığını vurguladı.

ATSO Meclisi’nin ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı’nın doğal mütevelli heyet üyeleri olduğunu belirten Davut Çetin, "Antalya Kültür Sanat Vakfı ile hepimizin Antalyalılara, çocuklarımıza, torunlarımıza gururla anlatacağımız bir proje ortaya konmuştur. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, kendisine yakışan şekilde ortaya büyük bir vizyon koymuştur. Kentin kültür sanat hayatına değer katacak bir vakıf kurmuş ve eski hizmet binasını da bu vizyon doğrultusunda Antalya’ya armağan etmiştir. Hiç kuşku yoktur ki, bu çatı altında bugüne kadar kültür, sanat ve eğitim alanında ortaya koyduğumuz çalışmalar son derece değerlidir. Kuruluşunu yaptığımız, Ağustos 2015 tarihinden bugüne baktığımızda ATSO Vakfı’nın Antalya’nın kültür sanat hayatı için büyük bir değer oluşturduğunu övünerek söyleyebiliriz. Buraya hep birlikte önemli bir çaba ve mesai verdik. Bir vakfın, bir merkezin, böylesine kısa bir süreçte kentin kültür-sanat odağı haline gelmesi ancak müthiş bir sahiplenme ile gerçekleşebilir. ATSO camiası Antalya’nın kültür-sanat geleceğine sahip çıkmıştır" dedi.

Antalya Kültür Sanat’ın uluslararası standartlarda sergilere ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip Türkiye’deki birkaç merkezden birisi olduğunu beliren Davut Çetin, 30 Temmuz 2015 tarihinde kapılarını açan merkezin bugün kadar Picasso, Ara Güler, Andy Warhol gibi ünlü sanatçılara ve İmparatorluktan Portreler, Akdeniz Üniversitesi “Karşılaşmalar”, Türk Resminin Paris Macerası, Yıldız Moran "Zamansız Fotoğraflar" gibi önemli sergilere ev sahipliği yaptığını belirtti.

"Geleceğin sanatçıları yetişiyor "

Merkezde sergilere paralel olarak eğitim çalışmalarının devam ettiğini anlatan Davut Çetin şöyle konuştu: "Geleceğin sanatçıları olarak gördüğümüz çok sayıda çocuğumuz burada kültür-sanat eğitimleri alıyorlar. Okullar inceleme gezilerine geliyorlar ve ekibimiz kendilerine sergiler hakkında bilgiler veriyorlar. Eğitim programları düzenliyorlar. ATSO Akademi eğitimlerimin bir kısmını burada veriyoruz. Böylece kent merkezinde de üyelerimize temas etme imkânı buluyoruz. Panel, konferans gibi sözlü etkinliklerin yanı sıra film ve belgesel gösterimleri, müzik dinletileri, imza günleri, felsefe konuşmaları ve tematik film festivalleri düzenliyoruz. “Felsefe buluşmaları” gibi etkinlikler kendi seyirci kitlesini oluşturuyor. Antalya’nın marka değerine katkı koyacak kültür-sanat projelerini destekliyoruz.2017 yılında başlayan “Proje Destek-Teşvik Ödülü” uygulaması kapsamında 2017 yılında 35 başvuru alındı. Antalya’nın marka değerine kültürel ve doğal mirası ortaya çıkararak katkı yapan 3 proje desteklendi Antalya Kültür Sanat faaliyete girdiği günden bu yana 33 ayda ulusal/uluslararası nitelikli 11 sergiye, 200’ü aşkın sanat atölyesi ile 1000’e yakın çocuğa, sergi dışı kültür sanat etkinliklerle 8000’i aşkın ziyaretçiye, beş tematik film festivali kapsamında toplam 4517 izleyiciye, toplamda 45 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır.

Bu etkinliklerin önemli bir kısmında Suna İnan Kıraç Vakfı ve Pera Müzesi’nden destek alıyoruz. Antalya’nın gurur duyacağımız cazibe noktalarından birisini temsil ediyoruz."

"ATSO "Kaleiçi Evi" Örnek Oldu "

ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı’nın bir eserinin ATSO Kaleiçi Evi olduğunu belirten Davut Çetin, "Odamız dikkatleri Kaleiçi’ne çekmek ve büyük marka kurumlara da örnek olmak adına Kaleiçi’ndeki yıkılmak üzere olan tarihi bir binayı alıp restore etmişti. Kaleiçi evi hâlihazırda Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinin çalışmalarından oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Akabinde de elimizdeki başvuru havuzunun yanı sıra, bizim hazırlayacağımız sergilerle faaliyetlerini sürdürecek. Biz, Vakfımızın çalışmaları ve yaptığımız projelerle aslında kentimizin hem kültürel ve sanatsal anlamda, hem de estetik olarak yapılacak yatırımların çıtalarının seviyesini belirliyoruz. Artık kente yeni bir kültür sanat yatırımı, hatta yeni bir bina yapılacağı, restore edileceği zaman referansı AKS ve Kaleiçi Evi olacaktır. Bunlar, Antalya’da estetik dönüşüm yapılması gerektiğini vurgulayan örnek yapılardır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, ATSO Vakfını kurarak önüne ciddi ve iddialı bir vizyon koymuştur. Bu vizyonun gereğini yapmak hepimizin sorumluluğundadır. Vakfın yeni yönetiminin, denetleme kurulunun, mütevelli heyetinin devir aldığı çıtayı çok daha yukarıda devredeceğine olan inancım tamdır" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra yönetim ve denetim kurulu seçimi yapıldı. Divana sunulan tek liste oy birliğiyle kabul edildi.

ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Davut Çetin (Başkan), Erol Erkan, Cahit Şahin, Şekip Dinçer, Ethem Tayfun Kavukçu. Vakıf Denetim Kurulu Üyeliklerine ise; Rasim Feyzan Doğu, Kenan Çelik ve Mustafa Ay seçildi.