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10 Mayıs 2018 15:23

Akseki Anadolu Lisesi bahar şenliği ve kermes düzenledi

Antalya’nın Akseki Anadolu Lisesi tarafından bahar şenliği ve kermes düzenlendi.

Akseki Anadolu Lisesi bahar şenliği ve kermes düzenledi

10 Mayıs 2018 15:23


Akseki Cumhuriyet Meydanında düzenlenen bahar şenliği ve kermese Kaymakam Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, öğretmenler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Şenlik ve kermeste animasyon gösterileri yapıldı. Velilerin ve öğrencilerin elleriyle hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Gıda ürünleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, "Bu güzel program için okulumuzun yöneticilerine, öğretmenlerine öğrencilerine, okul aile birliğine, personellerine ve değerli velilerimize bu güzel program için teşekkür ediyoruz” dedi.


Kermesten elde edilecek gelirle okulun ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.




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