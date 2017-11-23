Akseki Bademli ve Güçlüköy’e kanalizasyon ağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerinde var olan modern altyapı hizmetlerini kırsal bölgelere de kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. ASAT’ın bu kapsamda 5 milyon lira yatırım bedeliyle Akseki’ye bağlı Bademli ve Güçlüköy Mahallelerinde başlattığı kanalizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

18 kilometre boru döşendi

Toplam 30 kilometrelik çalışma kapsamında bugüne kadar Bademli’de 9 bin metre, Güçlüköy’de ise 9 bin 100 metre olmak üzere, toplamda 18 kilometreden fazla boru döşendiğini belirten ASAT yetkilileri, ekiplerinin hız kesmeden çalışmaya devam ettiğini aktardı. Geriye kalan yaklaşık 10 kilometrelik bölümün ise 2018 yılının ortalarında veya daha erken tamamlanacağı kaydedildi.