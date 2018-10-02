Akseki Belediye Ekim Ayı Meclisi toplantı

Antalya'nın Akseki Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, eylül ayında alınan kararlar yeniden okunarak oy birliği ile kabul edildi. Akseki Belediyesi'nin 2019 mali yılı bütçe taslağı ile, 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununa göre 2019 mali yılı vergi, harç ve ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin teklif ile ücretlerinin belirlenmesi de görüşülerek, gelirlerin yüzde 20 artış yapılmasına oy birliğiyle kabul edildi. 2019 mali yılı tahmini bütçesi ise 16 milyon 387 bin lira olarak oybirliği ile karar verildi.

İmar komisyonu raporlarının da ele alındığı toplantıda komisyon raporları oybirliği ile kabul edildi. Vatandaşlardan gelen dilekçe ise ilgili komisyonlara sevk edildi.