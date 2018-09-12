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Akseki Bucakkışla grup yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki ilçesine bağlı Bucakkışla Mahallesi grup yolunda asfalt hazırlık çalışması yapıyor.


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Akseki ilçesi Bucakkışla mahallesi grup yolunu yeniliyor. Yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğundaki yol modern ve konforlu hale getiriliyor.


Daha güvenli ve konforlu olacak


Grup yolunda asfalt öncesi, dar olan bölgeler ve virajlar genişletilerek, güvenli hale getirilirken, ihtiyaç duyulan yerlere doğal su akışını düzenlemek için büz konuluyor. Asfalt tamamlandığında Bucakkışla grup yolu daha güvenli ve konforlu hale gelecek. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları denetleyerek, bilgi aldı. Bucakkışla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaplan, yollarının yıllar içinde deforme olduğunu belirterek, yenilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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