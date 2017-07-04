Akseki Güçlüköy’e ‘Köy Konağı’

Akseki’nin yıllardır bekleyen içme suyu, kanalizasyon gibi altyapı sorunlarını çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, ilçenin sosyal ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Geçtiğimiz yıl Değirmenlik Mahallesi’ne köy konağı yapılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, Değirmenlik Mahallesi’nden sonra Güçlüköy Mahallesi’ne de köy konağı kazandırmak için kolları sıvadı. Mahallelinin düğünlerinde, cenazelerinde, toplantılarında hizmet verecek olan içerisinde mutfağı ve muhtarlık ofisi de bulunan köy konağı, mahallelinin ortak evi olacak.

Toplam 813 bin TL’lik bir yatırımla Güçlüköy Mahallesi’ne kazandırılacak olan tesisin inşaatına başlandı. Tamamlandığında mahalle halkının büyük bir eksikliğini de giderecek olan Muhtarlık Hizmet Binası ve Köy Konağı, Güçköylülerin yeni buluşma noktası olacak.