Akseki İlçe Jandarma Komutanına veda yemeği

Ömer Duruk tesislerinde düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet uysal, Cumhuriyet Savcısı Murat Avcı ve ilçe kurum müdürleri katıldı.

Veda yemeğinde konuşma yapan Nasır, “Vedalar hakikaten zordur. Bizler kamu görevlileri olarak bu tür ayrılıklara alışkınız. Birlikte olduğumuz süre içerisinde ilçemizde sağlanan huzur, güven ve uyum ortamına vesile olan İlçe Jandarma Komutanımız Özhan Nacar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal’da İlçe Jandarma Komutanı Özhan Nacar’a ilçede yaptığı başarılı görevden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yeri olan Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığında başarılar diledi.

Akseki’den çok güzel anılarla ayrılacağını belirten Özhan Nacar’da başta Kaymakam Muhammed Emin Nasır olmak üzere bu özel günde yanında olan tüm kurum müdürlerine teşekkür etti.