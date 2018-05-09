Akseki Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet töreni

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törende, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, mezun öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Eğitimin ömür boyu süren bir süreç olduğunu vurgulayan Nasır, mesleklerinde en iyi olmak için kendilerini yetiştirmeye devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Kaymakam Nasır, mezun olmanın eğitimin bittiği anlamına gelmediğinin altını çizerek, "Yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Bu dönem artık kendiniz ve geleceğiniz için çalışacağınız bir dönem. Bizler artık bu memleketi sizlere bırakacağız. Gittiğiniz yerlerde Akseki’nin düğmeli evlerini, tarihi kervan göç yollarını tanıtmak için bir turizm elçisi olup, Akseki’yi tanıtacaksınız" ifadelerini kullandı.

“Yeni bölümler açılacak”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu ise "Hepinize, geleceğine umutla bakan bu güzel insanlara dayanışma içinde geçireceğiniz hayırlı bir ömür diliyorum. Güzel ülkemizin çağdaş yarınlarını gerçekleştirecek olan gençlerimizi, yeni mezunlarımızı sevgiyle uğurluyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" diye konuştu. Rektör yardımcısı Harputlu, önümüzdeki eğitim öğretim yılında Akseki’ye yeni bölümler açılacağı müjdesini de verdi.

“Çok iyi hizmetler yapacaksınız”

Belediye Başkanı İsmet Uysal da mezun öğrencileri kutlayarak, daha iyi yerlere ulaşmaları temennisinde bulunarak, "Türkiye sizin gibi gençlerin omuzlarında yükselecek. Ülkemiz için çok iyi hizmetler yapacaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından hayırseverlere plaket verildi. Daha sonra öğretim görevlileri tarafından 6 bölümden mezun olan 200 öğrenciye mezuniyet belgeleri verilirken, mezuniyet andı okundu ve öğrenciler keplerini havaya attılar.