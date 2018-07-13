Akseki Tapu Müdürüne veda yemeği

Düzenlenen veda yemeğinde Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İshak Özdemir’in başarılı bir idareci olduğunu belirterek, "Tapu Müdürümüz ile uyumlu ve verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Daha iyi yerlere geleceğinden emin olduğum İshak Özdemir’e Manavgat’daki yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal’da Tapu Müdürü İshak Özdemir’e ilçede yaptığı başarılı görevden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yeri olan Manavgat tapu Müdür Yardımcılığında başarılar diledi.

Akseki’den çok güzel anılarla ayrılacağını belirten İshak Özdemir’de başta Kaymakam Muhammed Emin Nasır olmak üzere bu özel günde yanında olan tüm kurum müdürlerine ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Tapu Müdürü İshak Özdemir’e Akseki Kaymakamı Nasır ve Belediye Başkanı Uysal tarafından plaket verildi.