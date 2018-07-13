Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 11:13

Akseki Tapu Müdürüne veda yemeği

Antalya’nın Manavgat Tapu Müdür Yardımcısı olarak atan Akseki Tapu Müdürü İshak Özdemir’e veda yemeği düzenlendi.

Akseki Tapu Müdürüne veda yemeği

13 Temmuz 2018 11:13


Düzenlenen veda yemeğinde Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İshak Özdemir’in başarılı bir idareci olduğunu belirterek, "Tapu Müdürümüz ile uyumlu ve verimli bir çalışma dönemi geçirdik. Daha iyi yerlere geleceğinden emin olduğum İshak Özdemir’e Manavgat’daki yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.


Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal’da Tapu Müdürü İshak Özdemir’e ilçede yaptığı başarılı görevden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yeri olan Manavgat tapu Müdür Yardımcılığında başarılar diledi.


Akseki’den çok güzel anılarla ayrılacağını belirten İshak Özdemir’de başta Kaymakam Muhammed Emin Nasır olmak üzere bu özel günde yanında olan tüm kurum müdürlerine ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.


Tapu Müdürü İshak Özdemir’e Akseki Kaymakamı Nasır ve Belediye Başkanı Uysal tarafından plaket verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç