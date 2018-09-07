Akseki’de "Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivali"

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, ressam Mustafa Pişkin’in sergilediği eserler için kendisine teşekkür etti. Nasır, "3 gün sürecek olan Akseki Günleri Kültür ve Turizm Festivalin bugün Mustafa Pişkine ait resim sergisi ile açtık. Akseki’nin düğmeli evleri ve Antalya’nın Kaleiçi’nden çeşitli eserlerini sergiledi. Festival 3 gün süre ile sürecek. Birçok kültürel etkinlikler gerçekleştireceğiz"

Ressam Mustafa Pişkin, yağlı boya tekniğiyle yaptığı 50 eserin yer aldığı serginin açılışında, kendi memleketi olan Akseki’de sanatseverlerle düğmeli evlerin yer aldığı eserlerini paylaşmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Ressam Mustafa Pişkin, Gazetecilere yaptığı açıklamada, Çocukluk yıllarımdan beri resim yapmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Son 3 yıldır yaptığı Akseki yöresindeki kültürel dokulardan oluşan Düğmeli evlerin resimlerini yaptığını anladan Pişkin, "Festival kapsamında bu sergiyi açmayı planladım. Çalışmalarım bu şekilde devam edecek. 50 civarında eserlerimi burada sergiledim. Ayrıca sergide satışa çıkardığım resimlerin gelirini Lösev Vakfına ve Akseki Eğitim Hayratı Derneğine bağış yapacağım." diye konuştu.

"Bir sanatçı yaptığı eserleri ne kadar çok insanla paylaşırsa o kadar mutlu olur" diyen Pişkin, Akseki Kaymakamlığına ve Akseki Belediyesine teşekkür etti.

Sergi açılışını Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Akseki Eğitim Hayratı Derneği Genel Başkanı Atom Mahmut Duruk, Aksekililer Derneği Genel Başkanı Metin Duruk, Cumhuriyet Savcıları Murat Avcı, İsmail Erboğa tarafından yapıldı. Sergi büyük beğeni topladı.

Sergi 3 gün süre ile gezilebilecek.

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