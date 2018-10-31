Akseki'de "Atatürk ve Bilim" Konulu konferans verildi

Antalya'nın Akseki İlçesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Atatürk ve Bilim" konulu konferans verdirildi.

Akseki Belediye Kültür Salonunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ekoturizm Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alparslan tarafından verilen konferansa İlçe milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Milli Eğitim Şube Müdürü, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar izledi. Konferansta Atatürk'ün bilimsel yönü ve bilime verdiği önem anlatıldı.

Alparslan, "Atatürk, yobazlığa, bağnazlığa karşı çıkarak bugünkü genç Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Atatürk'e göre, dünyada ilim ve fen dışında çözüm yolu aramak yanlıştır. İlim ve mantıktan uzak çözüm yolları, sorunları çözmez. Atatürk, yönettiği orduların sevk ve idaresini ilim ve fen"e dayanarak yapıp zaferler kazanmıştır. Medeniyet öyle bir ateştir ki, ona uzak kalanları yakıp geçer" dedi.

Atatürk'ün ilk devrimi, eğitim alanında 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesini ve medreselerin kapatılarak modern eğitim yuvalarının önünün açılmasını sağlayarak yaptığını anlatan Alparslan, Mustafa Kemal'in 1931 yılında Türk Tarih Kurumu'nu, 1932 yılında Türk Dil Kurumu'nu ve daha sonraki yıllarda Etibank, Ankara Üniversitesi ve benzeri kurumların açılmasını sağladığını kaydetti.