Akseki'de bir zanaat daha yok oldu

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Nebi Doğanay, 72 yıldır sürdürdüğü ayakkabı tamirciliği mesleğini bıraktı.

Akseki'nin tek ayakkabı tamircisi olan 87 yaşındaki Nebi Doğanay, ilkokulun ardından Manisa'da kalaycılık yapan amcasının yanına gitti. Burada bir süre kalaycılık yapan Doğanay, bu mesleği sürdüremedi. Bunun üzerine Akseki'ye dönen Doğanay, bir ustanın yanında kunduracılık öğrenmeye başladı. İşin inceliklerini öğrendikten sonra kendi işyerini kuran Doğanay, ilçe merkezinde 72 yıl ayakkabı tamirciliği yaptı.

Akseki'nin tek ayakkabı tamircisi olan 87 yaşındaki Doğanay, 2000 yılında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "En yaşlı ayakkabı tamircisi" 2014 yılında ise Akseki Mal Müdürlüğünce de "Yılın uyumlu mükellefi" seçildi.

Yıllardır aynı makineyi kullandı

Nebi Doğanay, mesleğe başladığı yıllarda Akseki'de 50 civarında ayakkabı tamircisi bulunduğunu, bugün ise kendisinin de yaşlanması nedeni ile bu mesleği bıraktığını, Akseki'de başka kimsenin kalmadığını söyledi. İlçede ayakkabı tamirciliğine başladığında İstanbul'dan 3 bin liraya eski bir makine aldığını anlatan Doğanay, bu eski makineyi 72 yıl kullandığını belirtti.

İlçedeki ayakkabı ustalarının bazılarının İstanbul veya Ankara'ya gittiğini, bazılarının ise hayata veda ettiğini söyleyen Doğanay, "Akseki'de tek kalmıştım. Bende yaşlandım. Artık Akseki'de ne usta kaldı, nede çırak. Aksekili'nin işi zorlaştı. İşe heves eden olmadığı için şimdi Akseki ayakkabı tamircisiz kaldı. İnsanlar belkide bir ayakkabı diktirmek, tamir ettirmek için çevre ilçelere gidecekler" dedi.

Çok üzgünüm

Doğanay, 72 yıllık meslek hayatında yerine usta yetiştiremediği için üzgün olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Meslek hayatımda çırak yetiştiremedim. Kendi oğlum bile bu mesleği seçmedi. Tahsilini yaparak başka işlerle uğraştı. Yıllarca elimden geldiği kadar Aksekili hemşehrilerime hizmet etmeye çalıştım. Yaşım 87 oldu, 72 yıl meslek hayatımı sürdürdüm. Mesleğimi çok seviyorum, fakat artık yaşlandım. Çok üzgünüm."