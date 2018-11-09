Akseki'de bozulan yollarda yama çalışması

Akseki Belediyesi Fen işleri ekipleri, Akseki'de mahalle yollarında yol bakım çalışmaları başlattı.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Akseki'de bozulan mahalle yollarında yama çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini bildirdi.

Yıpranan ve bozulan yollarda, asfalt yaması ile bakım ve onarım çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirten Uysal, "Akseki Belediyesi olarak bazı mahallelerimizde meydana gelen asfalttaki delikler trafik konforunu rahatsız ediyor, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bununla ilgili yama çalışmalarına hız verdik. Havalar uygun olduğu müddetçe önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde de yama çalışmalarımızı sürdürerek sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmelerini sağlayacağız.