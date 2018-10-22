Akseki'de doğa yürüyüşü

Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşünde katılımcılar 20 kilometrelik parkuru 8 saatte tamamladılar.

Cevizli Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Cevizli (Kargai) dağ yürüyüşünde Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırları ilçesinde bulunan Akseki'nin Susuzşahap Mahallesi Yaylası Ağaç Tepesi'sine kadar otobüslerle giden doğa severler, burada buluştuktan sonra yola koyuldu. Katılımcılar, patika yollardan ilerleyerek bin 950 metre rakımlı Akdağ eteklerine ulaştı. Burada bir süre mola veren yürüyüşçüler Akdağ'ın manzaralarında fotoğraf çektirdi. Akdağ Gediğinden, Öküz Yaylasına inerek 8 saatte Cevizli Mahallesine ulaşarak yürüyüşü tamamladılar.

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 kilometrelik yürüyüşün 4 etapta düzenlendiğini söyledi.

Çınar, "Yürüyüşün birinci etabında Ağaç Tepesi'nden en zorlu parkur olan Dokuz Dananmaç mevkisine 4 saatte ulaşıldı. Burada mola verdikten sonra Akdağ Gediğine ikinci etabı 2 saatte yürüdük. Burada mola verdikten sonra 3'üncü etapta 1 saat yürüyüşle Öküz Yaylasına ulaştık. Burada tekrar mola verdikten sonra ise son etapta 1 saat yürüyüşün ardından Cevizli Mahallesine ulaştık" dedi.

Bu yıl doğa yürüyüşünün dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ve geleneksel hale getirdiklerini anlatan Çınar, bu yürüyüşlerin moral ve motivasyon açısından önem taşıdığını kaydetti.

Alanya Trekking grubundan 6 ülke vatandaşı ile yürüyüşe katılan Halil Toggöz, İlk defa Cevizli Mahalle Muhtarlığının daveti ile bu yürüyüşe katıldıklarını söyledi. Yağmurlu ve olumsuz havaya rağmen olağanüstü bir yürüyüş olduğunu söyleyen Toggöz, "Yürüyüş olağanüstüydü. Gidengelmez Dağları ve manzaralar harikaydı. Biz Alanya'dan Türk, Belçika, Hollanda, Rus, Alman, İsveç , Norveç gibi 6 milletten 30 kişi ile katıldık. Güzel bir rotaydı. Hava şartları uygun olmamasına rağmen çok güzeldi. Bir daha ki yıl yeniden geleceğiz" diye konuştu.

Manavgat'tan yürüyüşe katılan Hüseyin Köken'de dördüncü Cevizli yürüyüşüne muhtarın daveti ile katıldıklarını dile getirerek, "Çok güzel bir yürüyüştü. Yağmurlu olmasına rağmen renkli bir yürüyüş oldu. İlerleyen yıllarda tekrar katılacağız" diye konuştu.

Dördüncü Cevizli (Kagrai) dağ yürüyüşü 84 kişi ile gerçekleşti. Akseki, Alanya, Manavgat, Konya, Seydişehir ve çeşitli milletlerden 84 kişi katıldı.

Katılımcılara Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar tarafından sertifika verildi.