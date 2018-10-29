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Akseki'de fener alayı düzenlendi

Antalya’nın Akseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı ve havai fişek gösterisi düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanında toplanan çok sayıda vatandaş Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal ve diğer ilçe protokol üyeleri öncülüğünde ellerinde fenerler, Atatürk posteri ve dev Türk Bayrağı ile bando eşliğinde Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi.


Çarşı içerisinden geçerek Hastane ve İnönü caddeleri güzergahını takip eden grup, yürüyüşü başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişek gösterisi yapıldı. Daha sonra istiklal marşının okunması ile sonlandırdı.


Kaymakam Nasır ve Belediye Başkan Uysal,yürüyüş sonunda katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak teşekkür etti.

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