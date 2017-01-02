Akseki’de karla mücadele

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’de kar yağışı nedeniyle ulaşımı zorlaşan mahalle yollarını greyderler ile açıyor.

Büyükşehir Belediyesi Akseki’de yer yer bir metreyi bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren alarma geçen Akseki Hizmet Birimi’ne bağlı iş makineleri, yoğun kar yağışına maruz kalan ilçede vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışıyor. Kar nedeniyle ulaşımı zorlanan 51 mahallenin yolları Büyükşehir ekipleri tarafından vakit kaybedilmeden ulaşıma açılıyor.



Grup yolları açıldı

Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, Cevizli, Süleymaniye, Bademli, Değirmenlik, Susuzşahap, Salihler, Kuyucak, Gümüşdamla, Çınardibi, Günyaka, Karakışla, Ceceler ve Yarpuz Mahalleri grup yolları iş makineleri ile temizlenerek ulaşıma açılıyor. Buzlanma olan yerlerde ise tuzlama çalışması yapılıyor.



Yardıma Büyükşehir koştu

Büyükşehir ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan ve zorluk çeken vatandaşların da yardımına koştu. Yolun ulaşıma açılmasını bekleyen vatandaşlara kumanya verildi. Kar lastiği olmayan araçlara zincir yardımında bulunuldu. Yolda kalan araçlara kurtarıcı desteği sağlandı. Hastalar ve diyaliz hastaları arazi araçları ile hastanelere taşındı. Karın yüküne dayanamayarak yıkılan ağıllarda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar da Büyükşehir ekipleri tarafından kurtarıldı.