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22 Ağustos 2018 14:16

Akseki’de kırmızı düdük uygulaması

Antalya’nın Akseki İlçesinde İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yürütülen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması kapsamında trafik denetimi yapıldı.

Akseki’de kırmızı düdük uygulaması

22 Ağustos 2018 14:16


Akseki İlçe Emniyet Amirliği ve bölge trafik ekipleri Akseki-Manavgat karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu kontrol noktasında yapılan denetimlerde ekipler sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Sürücülere çikolata ve kolonya ikram edildi.


Sürücüler yapılan kontrolden çok memnun olduklarını, güzel bir güvenlik tedbiri uygulandığını söyleyerek ekiplere teşekkür ettiler. Çocuklar ise babasını sürekli olarak uyardığını, bundan sonra ise uyarılarına devam edeceklerini söylediler.


Ekipler ayrıca durdurdukları araçtaki çocuklara sürücünün trafik kuralı ihlali yapması halinde kullanmaları için kırmızı renkli düdük ve broşür hediye etti.


Denetimlerin bayram boyunca devam edeceği bildirildi.




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