Akseki'de öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Antalya'nın Akseki ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırladığı 100 günlük eylem planı kapsamında Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler öğretmenlere yönelik 'Trafik Güvenliği Semineri' düzenlendi.

Akseki Şahinler Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde Trafik Polisi Yahya Akpınar tarafından ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzendeki okullarda görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verdi.

Eğitimde trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması ve aşırı hız konularında eğitim verildi.

Eğitimde özellikle okul önlerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili değerlendirme yapıldı.

Seminere Akseki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mustafa Bozkurt ve öğretmenler katıldı. Seminerde, öğretmenlerden trafik kazalarının azaltılması, emniyet kemeri kullanım alışkanlığının kazandırılması ve aşırı hız yapılmaması istendi.

Seminerde ayrıca yaşanan trafik kazalarıyla ilgili çekilen kısa film de öğretmenlere izletilirken, trafik güvenliği ve farkındalığı, genel trafik kurallarının yanı sıra hız limitleri, emniyet kemeri, araçta seyir halinde telefon kullanılmasının sakıncaları, alkollü araç kullanılmaması, yakın takip mesafeleri, güvenli sürüş ilkeleri, trafikte hoşgörü konuların bilgiler verilirken, özellikle Akseki'de iklim şartlarının trafik üzerindeki olumsuz etkileri ve buna istinaden kışın kar lastiklerinin takılması konusunda bilgilendirildi.