Akseki’de orman yangını

Akseki’nin Cemerler Mahallesi yakınlarında makilik sarp alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.

7 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 60 orman işçisiyle yapılan müdahaleye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yaklaşık 1 hektar makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırılıyor.