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06 Temmuz 2018 15:05

Akseki’de orman yangını

Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Akseki’de orman yangını

06 Temmuz 2018 15:05


Akseki’nin Cemerler Mahallesi yakınlarında makilik sarp alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.


7 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 60 orman işçisiyle yapılan müdahaleye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Yaklaşık 1 hektar makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince araştırılıyor.




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