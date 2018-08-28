Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 13:05

Akseki’de sivrisinekle mücadele çalışmaları devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki İlçesi’nde sivrisinekle mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Akseki’de sivrisinekle mücadele çalışmaları devam ediyor

28 Ağustos 2018 13:05


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki’de sivrisinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kanalizasyon havalandırmaları, kanallar, dere yatakları ve çöp konteynırlarını ilaçlamayı sürdürüyor. Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, sivrisineğe karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kanalizasyon havalandırmaları, kanallar, dere yatakları ve çöp bidonlarını ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Sivrisinekle mücadelenin sırasıyla 51 mahallede yapıldığını anlatan Uysal, "Sivrisineklerin larva üretmesine müsait alanlar olan varil, bidon, dere yatakları, gölet, ağzı açık su deposu gibi sulak alanlar ile karasineklerin larva üretmesine imkan tanıyan gübrelikler ve çöp alanlarının ilaçlanması, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan biyolojik ve kimyasal ilaçlarla yapılıyor. Yaz aylarında akşam saatlerinde, 10 günde bir aynı mahallede olacak şekilde mahalle muhtarları eşliğinde gece ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç