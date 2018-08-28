Akseki’de sivrisinekle mücadele çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akseki’de sivrisinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kanalizasyon havalandırmaları, kanallar, dere yatakları ve çöp konteynırlarını ilaçlamayı sürdürüyor. Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, sivrisineğe karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kanalizasyon havalandırmaları, kanallar, dere yatakları ve çöp bidonlarını ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sivrisinekle mücadelenin sırasıyla 51 mahallede yapıldığını anlatan Uysal, "Sivrisineklerin larva üretmesine müsait alanlar olan varil, bidon, dere yatakları, gölet, ağzı açık su deposu gibi sulak alanlar ile karasineklerin larva üretmesine imkan tanıyan gübrelikler ve çöp alanlarının ilaçlanması, çevre sağlığı açısından hiçbir yan etkisi bulunmayan biyolojik ve kimyasal ilaçlarla yapılıyor. Yaz aylarında akşam saatlerinde, 10 günde bir aynı mahallede olacak şekilde mahalle muhtarları eşliğinde gece ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor" dedi.