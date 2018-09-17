Akseki'de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Akseki'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında, 12 okulda, bin 30 öğrenci ders başı yaptı. Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Bağcı, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "En mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu suretle olur." sözlerini hatırlattı. Uzun yolculukların ilk adımla başladığını ifade eden Bağcı, "Bugün aramıza yeni katılan okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz ilköğretim heyecanını ilk defa yaşıyorlar. Kendilerine üstün başarılar dilerim." dedi.

Bağcı, Akseki'de okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim okullarında bin 31 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlanıldığını, taşımalı sistemde 23 hat, 23 araçla 44 yerleşim biriminden 3 taşıma merkezine 259 öğrencinin taşınacağını sözlerine ekledi.

Törende bir grup ortaokul 8. sınıf öğrencisi, bir grup okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencisine "okula hoşgeldiniz" çiçeği sundular. Ali Hasan Coşkun Kardeşler İlkokulu, Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu, Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu ve Aysel Güleç Anaokulu öğrencileri tarafından "İlköğretim Haftası" konulu şiirler okudu.

Törene, Kaymakam Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Cumhuriyet Savcısı İsmail Erboğa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, daire amirleri, öğrenciler, öğrenci velileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.