Akseki’nin meşhur Çimi Yaylası balı iklim kurbanı oldu

Balın üretildiği Çimi Yaylasına yağmurun geç düşmesi, iklim şartları, kuru hava ve rüzgar, kilogramı 150 TL’den siparişle satılan bal üreticisini zor durumda bıraktı.

Akseki’nin balı ile meşhur bin 860 metre rakımlı Çimi Yaylasında arıcılık yapan üreticiler, bu sezon bal üretiminde yaşanan düşüşle istediklerini bulamadı. Normalde bir kovandan 10 kilogram bal alan üretici bu yıl en çok 2 kilogram alabildi.

Çimi Yaylası Kuyu mevkiinde arıcılık yapan Mevlüt Arıcı, 2018 yılı bal hasadının büyük oranda düştüğünü, bir kovandan bu yıl sadece yaklaşık 1,5 kilo süzme bal alabildiklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl kovanlardan yüzde 80 oranında bal aldıklarını söyleyen Arıcı, "Bu yıl ise yüzde 10-12 oranına kadar düştü. Arıcılar hep umutla yaşar. Bu yıl olmazsa gelecek yıl olur inşallah. Arılarımızın bakımına devam ederiz" diye konuştu.

Çimi Yaylasının balının kovanından çıkmadan satıldığını söyleyen Arıcı, "Müşterimiz hazırdır. Bu yıl kilosunu 150 liradan veriyoruz. İnşallah gelecek yıl iyi bir hasılat olur. Allah’ın verdiğine çok şükür" diye konuştu.

"Bir kovandan 10 kilogram bal alırdık"

Kuyu mevkisinde 53 yıldır arıcılıkla uğraşan Ahmet Arıcı ise organik, fenni ve top kovan balı ürettiğini, şu anda balın verimsiz olduğunu ifade etti. Arıcı, "40 yıldır Çimi Yaylasına arılarımızı getiriyoruz. Ama bu yıl oldukça bol çiçek olmasına rağmen arıda bal verimi düşük oldu. Hemen hemen normal sezonun beşte biri kadar bal alabildik. Bal sağımlarını yaptık. Seneye inşallah daha çok olur. Normalde bir kovandan 8-10 kilo bal alıyorduk. Biz burada arılarımıza şeker ürünleri ve katkı vermiyoruz. Organik bal yetiştiriyoruz. Bu yıl ise 2 kilogram civarında oldu. Bunu ise doğa şartlarına bağlıyoruz. Bu yıl yaylaya yağmur sonradan düştü. Bir de iklim şartlarında çiçekte kusma verim olmadı. Havalar nemli gitmedi. Rüzgarlı gitti. Bunlara bağlıyoruz. Bu yıl yaylada hava ısınmadı. Çok serin gitti. Arılar çok uzaklara gidip bal üretimi yapamadı" diye konuştu.

Akseki balı yolda satılmaz

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal ise Çimi Yaylasının endemik bitkiler ve çiçek florası açısından çok zengin bir bölge olduğunu dile getirerek, burada yetişen balların hem bal tadı olarak, hem de içerisindeki organik maddeler olarak çok önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Günümüzde yol kenarında Akseki balı olarak satılan ürünler olduğunu, ancak Akseki balının yol kenarlarında satılmadığını söyleyen başkan Uysal "Akseki balını bulmanız için ancak bir sene önceden bunu üreticilerine söylemeniz lazım. Bal yetişirken ancak öyle bulabilirsiniz. Dışarıda satılan balların hiçbirisi Akseki balı değildir. Ne olduğu belli değildir. Bunlarla uğraşmak durumundayız. Çünkü bizim dünyaca ünlü markamız olan Çimi Yaylasının balı başka bir iklimde, başka bir ortamda bulunan yapılan bal değildir. Herkes kendi balını över, fakat buradaki endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretilmiş olan bal diğer ballardan çok özeldir. Zaten bunu yıllar önce dedelerimiz zamanında Avrupa’da dünyada Akseki’nin Çimi balının ne olduğunu bilmektedir. Ben vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Yol kenarlarında Akseki balı diye satılan ürünlere rağbet etmesinler. Çünkü yol kenarında öyle bir ürün yok. Çünkü Çimi balı ancak Çimi’den ve daha önceden sipariş verilerek yenilen bir baldır" dedi.