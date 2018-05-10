AKS’ta bir hafta boyunca ücretsiz sergi

’Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)’Anneler Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 13 Mayıs ile 20 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Zamanda yolculuk yaptıran sergi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kente kazandırılan Antalya Kültür Sanat’ta şu an sanatseverlerin beğenisine sunulan ’Düşünen Tohum Konuşan Toprak: Cumhuriyet’in Köy Enstitüleri-Aksu Köy Enstitüsü (1940-1954)’ sergisi bir hafta boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. 13 Mayıs Anneler Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan hafta boyunca AKS’nin ücretsiz olarak ziyaret edilebileceğini ifade eden ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı ve ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Annelerimiz ve gençlerimiz için çok özel olan bugünleri bir araya getiren haftada biz de bir hediye vermek istedik" şeklinde konuştu.

Çok özel bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Başkan Davut Çetin, "Bu sergimiz ile AKS’de bir döneme adeta canlı şahitlik ediyorsunuz hissini yakalıyorsunuz. Adeta bir zaman tünelinde olduğunu hissediyorsunuz. Cumhuriyet’imizin eğitim, kültür ve aydınlanma tarihinde önemli bir yer tutan Köy Enstitüleri’ni ve Antalya’mızın önemli bir değeri olan Aksu Köy Enstitüsünü bizlere yaşatan bu eşsiz sergiyi 13 ile 20 Mayıs arasında tüm hemşerilerimiz, tatil için kentimizde bulunan misafirlerimiz ve tüm sanatseverler ücretsiz olarak gezmeye davetlidir" dedi.

Annelere, çocuklarına ve gençlere 2 ayrı ücretsiz atölye

Ayrıca bu dönemde Anneler Günü ve 19 Mayıs’a özel iki de ücretsiz atölye çalışması yapılacağını dile getiren Çetin, "İlk atölye çalışmamız 12 Mayıs’ta ’Annemle Müzik Yapıyorum’ atölyesi olacak. 4 ile 6 yaş grubu çocukların katılacağı atölye anneler ile çocuklara keyifli zaman geçirecek. İkinci atölyemiz de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel lise öğrencilerimiz için düzenlediğimiz ’Bir Aydınlanma Serüveni’ adlı drama atölyesi de olacak" şeklinde konuştu.

Atölye çalışmalarına katılmak isteyenlerin kontenjandan dolayı AKS’ı arayarak kayıt yaptırmaları gerektiğini söyleyen Davut Çetin, tüm anne ve çocukları sergide göreceklerini bildirdi.