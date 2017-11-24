Aksu Berberoğlu çarşısı kepenk kapadı

Aksu Berberoğlu Çarşısı’nda kepenkler kapanmaya başladı. Çarşıda son 1 yıl içerisinde 10’a yakın esnaf dükkanının kepengini kaparak, ticaret hayatına son verdi. Aksu’nun en işlek ve en eski çarşısının bu durumda olmasına üzüldüklerini kaydeden çarşı esnafı ise yaşanılan ekonomik sıkıntının bir an önce önüne geçilmesini istedi. Çehresi değişen ve gelişen Aksu’ya daha modern bir çarşı istediklerini kaydeden esnaf, çarşının özellikle kaç yıldır bir çözüm bulunamayan alt yapı sorunundan şikayet etti.

Akış: “Bir lağım suyu kokusu var buna bir çözüm üretmediler”

Çarşının eski esnaflarından Mahmut Akış, 23 yıldır Aksu’da esnaflık yaptığını kaydederek, “Burada bulunan dükkanların depo olarak kullanılması büyük sıkıntı oluyor. Bir çok dükkanın kepengi kapalı durumda duruyor. Bunun sonucunda da çarşı canlanmıyor. Çarşı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının olmamasından dolayı buraya çok fazla vatandaş gelmiyor. Aksu’nun hareketi karşı tarafa geçti. Burada yıllardır bir lağım suyu kokusu var buna bir çözüm üretmediler. Buradan bazen geçen arkadaşlarım beni arayarak kokunun nedenini soruyor. Ben cevap vermekten utanıyorum. Bu sorun çözülse bu çarşı modern hale gelse burada herkes kazanır” dedi.

Tunalı: “Bir çok esnaf siftah yapmadan akşamı ediyor”

Bir başka esnaf ise piyasada hiç iş olmadığını belirterek, eski sanayi sitesinde de bir çok esnafın kepenk kapattığını ifade etti. Çarşıda yıllardır esnaflık yapan Ali Tunalı, “Aksu’da yıllardır esnaflık yapıyorum. Önceleri Aksu daha canlıydı. Ama son günlerde bir durgunluk, bir belirsizlik var. Çarşı turizme açılırsa biraz daha işlev kazanacağını düşünüyorum. Şuanda işler acısı bir hali var. Bir çok esnaf siftah yapmadan akşamı ediyor. Bu Berberoğlu’nun aralarına çatı sistemi kurularak üstü kapatılsa, araç geçişine kapatılırsa vatandaşımız buraya daha rahat girer çıkar. Şuanda sönmeye yüz tutmuş bir Aksu var.”