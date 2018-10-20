Aksu İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz'dan çiftçilere ziyaret

Aksu İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, ilçede çiftçilik ile uğraşan aynı zamanda Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin'i ziyaret etti.

Aksu'ya kısa bir süre önce atanan Aksu İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Aksu Üreticiler Birliği Başkanı Turan Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette Aksu'nun en önemli ekonomik getirisi çiftçilik hakkında bilgi alan Yılmaz, “İlçemizin en önemli ekonomik gücünden birisi de tarımdır. Atanmamın ardından çiftçilerimizi ziyarete ettik. Onların bir istekleri var mı yerinde dinledik. Bizde kolluk kuvveti olarak her zaman üreticimizin yanındayız. Koordineli olarak çalışacağız.” açıklamasını yaptı. Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin ise, “İlçe Emniyet müdürümüze ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim. Bizleri yalnız bırakmadılar. Kendisine çiftçilik hakkında bilgiler verdik.” dedi.