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03 Temmuz 2018 14:58

Aksu’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Antalya’nın Aksu Belediyesi, Temmuz ayı olağan meclisinde 15 Temmuz Şehitlerini andı.

Aksu’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

03 Temmuz 2018 14:58


Aksu’da 15 Temmuz hain darbe girişimi bu yıl da unutulmadı. Şehitlerin anıldığı, darbe girişiminin kınandığı mecliste konuşan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “Cennet bir ülkede yaşıyoruz ve bunun da bedelini ödüyoruz. Ülkemizin gelişmesini engellemeye çalışan dış güçlere milletimiz izin vermedi. Bundan sonra da bu darbe girişimin değişik versiyonları olabilir, uyanık olmak zorundayız. Yaşananları unutmamak için her yıl temmuz ayında gerekli duyarlılığı göstereceğiz. Tüm şehitlerimizle birlikte Ömer Halisdemir’i de rahmet ve minnetle anıyorum. Allah ülkemize bir daha böyle darbe girişimleri yaşatmasın” dedi.



Kızılay’ın Merkezi Aksu olacak


Aksu Belediye Meclisinde Kızılay ile ilgili de bir karar alındı. Tarım İlçe Müdürlüğünün bulunduğu alanın D-400 Karayolu kenarındaki yerin Kızılay’a tahsis edilmesi karara bağlandı. Bu kararla Kızılay Bölge Kan Merkezi Aksu’ya yapılacak. Bu merkez Aksu’nun gelişmesine de büyük katkı sağlayacak. Mecliste; vatandaşların sera yaparken değişik kurumlardan kredi kullanmasına olanak sağlayacak şekilde tarımsal alanlarda sera yapmalarına sakınca olmadığına dair de karar alındı.




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