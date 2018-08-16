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16 Ağustos 2018 09:55

Aksu’da bayram öncesi denetim

Aksu Belediyesi yaklaşan kurban bayramı öncesinde kurban satış yerlerinde ve fırınlarda denetimler yaptı.

Aksu’da bayram öncesi denetim

16 Ağustos 2018 09:55


Aksu’da kurban bayramı öncesinde kurban satış yerlerinde zabıtalar denetime çıktı. İlçedeki kurban satış yerleri, Barbaros Mahallesi Serik Caddesi yanı, Güzelyurt Mahallesi Mezarlık yanı, Soğucaksu Mahallesi Atatürk Bulvarı eski çarşamba pazarı alanı olarak belirlendi.


Kurban kesim yerleri ise, Cihadiye’de bulunan Pınarlı Eğitim ve Kültüre Hizmet Derneği’ne bağlı Hilmiye Öğrenci Yurdu, Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan Vera Kırtasiye Hayvancılık Org. Turz. Gıda. Özel Eğt. San. Ltd. Şti’ye ait kesim yeri ile Aksu Eğitim ve Kültür Derneği Arifiye Öğrenci Yurduna ait kesim alanları olarak açıklandı.


Kurban satış alanlarında denetim yapan Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurbanların belgelerini, menşeini, kulak küpesinin numarasını, ortamın hijyenik olup olmadığını kontrol etti. Ekipler fırınlarda da kontroller yaparak halkın sağlığını tehdit edecek unsurlar bulunup bulunmadığını inceledi. Zabıtalar kurban bayramı boyunca da halkın huzur içinde bayramını geçirmesi, kurbanlarını rahatça kesebilmeleri için görev başında olacaklar.



Şahin’den bayram mesajı


Bayram öncesinde açıklama yapan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, bayramların barışın ve kardeşliğin sembolü olduğunu ifade ederek, “Bayramlar insanlar arasındaki karşılıklı saygı ve sevginin perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu günlerdir. Kurban bayramında ülkemizin birlik ve beraberliğinin de perçinlenmesini umut eder, tüm hemşerilerime hayırlı bayramlar dilerim” dedi.




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