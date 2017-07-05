Aksu’da kaldırım işgali denetimi

Aksu Belediyesi kaldırımları işgal ederek, yayaların geçişini engelleyen esnaflara karşı Güzelyurt Mahallesi Serik Caddesi ve Şehit Mustafa Göktürk Caddesinde denetim yaptı. Esnaflardan kaldırıma malzeme koymamalarını isteyen Zabıta ekipleri, uyarılarda bulundu ve malzemelerin hemen kaldırılmasını sağladı. Ekipler, kaldırımların yayalara ait olduğunu hatırlatarak, esnaflardan yayaların haklarına karşı saygılı olunmasını istedi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “Kaldırımları hiç kimsenin işgal etmeye hakkı yok. Esnaflarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Ekiplerimiz bu konuda rutin denetimler yapıyor ve kurallara uymayan esnaf arkadaşlarımızı uyarıyor. Zabıtalarımızın uyarılarını dikkate alarak ürünlerini kaldıran ve kaldırım işgal etmemeye özen gösteren tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.