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Aksu'da Sünnet Şöleni

Aksu Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Geleneksel Sünnet Şöleni Pınarlı ANFAŞ Expo Center bahçesinde gerçekleştirildi.


250 çocuğun sünnet ettirildiği sünnet şölenine; Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve eşi Ümmü Şahin, Ak Parti İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin, Ak Parti İlçe Teşkilatı, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Palyaçolar ve animatörlerin çocukları eğlendirdiği, Hülya Yıldız ve Murat Balaban'ın sahne aldığı şölende Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve eşi Ümmü Şahin sünnet çocuklarıyla yakında ilgilendi.



"Çocuklarımıza güzel bir istikbal diliyorum"


Erkekliğe ilk adım atan çocukların mutluluklarına ortak olmak için bir araya geldiklerini belirten Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, “İlçemizdeki birliğin, beraberliğin, kaynaşmanın, dayanışmanın ve yardımlaşmanın coşkulu bir simgesi haline gelen Geleneksel 8. Sünnet Şölenimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, çocuklarımıza güzel bir istikbal diliyorum” dedi.

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