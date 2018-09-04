Aksu’da ulaşım dört dörtlük

Büyükşehir Belediyesi Aksu ilçesi Macun ve Fatih Mahalleleri ile Konyaaltı’nı birleştiren AF04 A ve AC03 hattının güzergâhını uzattı. Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği düzenli ulaşım seferlerinin başlaması vatandaşlarda büyük sevinçle karşılandı. Daha önce mahalleye sadece saatte bir Meydan Depolamaya kadar sefer yapan MK81 ve MK81 A minibüs hattı hizmet veriyordu. Bölgede konut artışı ile birlikte ulaşım sıkıntısının da doğmasıyla Macun Mahallesi sakinleri Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşım sıkıntılarını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı yetkilileri de vatandaşların talebini değerlendirerek, bir hafta içerisinde mahalleye AF04 A hattını sefere başlattı.

Alkışlar eşliğinde teşekkür

Macun sakinleri alkışlar eşliğinde Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetine teşekkür etti. 20 dakikada bir seferi olan AF04 A hattı, Tıp Fakültesi Çevre Yolu, Konyaaltı ilçesi ve Sahil Antalya Yaşam Parkı arasında ulaşımı sağlayacak. 12 metrelik otobüslerin sefer yapacağı hat gece saat 24.00’a kadar hizmet verecek.

“Mahallemize faydalı hizmet”

Macun Mahallesi Muhtarı Harun Hor ve Fatih Mahalle Muhtarı İbrahim Baki Gülcü, toplu ulaşımda yaşadıkları sıkıntıyı kısa sürede çözüme kavuşturmasından dolayı Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.

Aksu Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Cihangir Yılmaz da, “Büyükşehir Belediyemizin Aksuya yapmış olduğu ulaşım hizmetleri dört dörtlük. Mahalle sakinlerimiz düzenli ve güzergâhı genişletilen seferlerden oldukça memnun” diye konuştu.

Macun Mahalle sakini Yılmaz Akyüz ise “Sorunumuz hızlı bir şekilde çözüldü. Yaşlılarımız ve çocuklarımız için çok faydalı bir hizmet olacak. Artık mahallemizden otobüse binince Konyaaltı’na kadar gidebileceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e çok teşekkür ederim” dedi.