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11 Temmuz 2018 15:17

Aksu’daki Kızkoparan Tepesinde asılı Türk bayrağı çalındı

Antalya’nın Aksu ilçesinde 200 rakımlı Kızkoparan Tepesinde asılı olan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişiler tarafından telleri kesilerek çalındı.

Aksu’daki Kızkoparan Tepesinde asılı Türk bayrağı çalındı

11 Temmuz 2018 15:17


Aksu’nun Karaçalı Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 200 rakımlı Kızkoparan Tepesine yaklaşık 3 yıl önce asılan ve ilçenin dört bir tarafından görünen Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Yaklaşık 10 gün önce meydana gelen olayda gece geç saatlerde tepeye gelen kimliği belirsiz şahıslar, telleri keserek Türk bayrağını çaldı. Bayrağı alarak kayıplara karışan kişileri bulmak için çalışma başlatıldı.


Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise en kısa sürede bayrağın yenisinin alınarak yerine asılacağını ifade etti.




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