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24 Temmuz 2018 10:50

Aksu’daki orman ve tarım arazileri yangını

Antalya Müteahhitler Derneği (ANTMÜTDER) Başkanı Deniz Karataş, Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşları ziyaret etti, bölgede inceleme yaptı.

Aksu’daki orman ve tarım arazileri yangını

24 Temmuz 2018 10:50


ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş ve yönetim kurulu üyeleri, Aksu Kent Konseyi üyeleri ve Aksu Üretici Birliği Çalışma Grubu Turan Şahin geçen pazar günü Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında etkilenen bölgede incelemelerde buldu. Babasının orman mühendisi olduğunu, bu nedenle ormanı koruyan ve yeşili yaşatan bir anlayışla büyüdüğünü anlatan Başkan Karataş, “Aksu -Yurtpınar Mahallesi’nde çıkan yangın içimizi yakmıştır. Çıkan yangın vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınması sevindirirken, 60 hektar alanın kül olması üzüntümüzü katlamıştır. Yangının Murtuna ve Kurşunlu mahalleleri arasındaki ormanlık alanda da etkili olduğunu gördük. Yatırımlarını Aksu’da yapmış bir aile olarak bölgenin yeniden ağaçlandırılmasına öncü olacağız" dedi.


Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan yaptığı çalışmalarla yangının söndürüldüğünü ifade eden Deniz Karataş, "Vatandaşlarımız da üstün bir gayret göstermiş ve yangının ilerlemesine engel olmuştur. Ormanı yaşatmak ve korumak hepimizin görevidir. Ormanlar canlı varlıkların evidir, yuvasıdır, bizlerin de görevi bu canlıların yuvalarında olmalarını sağlamak, orman yapısını korumak, kollamaktır" diye konuştu.




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