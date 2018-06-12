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12 Haziran 2018 11:08

Aksulu güreşçiler Kırkpınar’a hazırlanıyor

Aksu Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı, Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne hazırlanıyor.

Aksulu güreşçiler Kırkpınar’a hazırlanıyor

12 Haziran 2018 11:08


Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne hazırlanan Aksu Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı antrenmanlarına devam ediyor. Güreşçileri ziyaret eden Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Durmuş Kaan Şahin, sporculara olan inançlarını dile getirdi.


Başkanların kendilerini hiç yalnız bırakmadığını dile getirerek hem belediye başkanına hem de ilçe başkanına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kulüp Başkanı Mehmet Selvi ise Tarihi Kırkpınar Güreşleri’ne ciddiyetle hazırlandıklarını ve her geçen gün kulübün başarı grafiğini arttırarak marka olma yolunda çalışmalara devam edeceklerini söyledi.




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