Akü hırsızına suçüstü

Antalya’nın Kepez ilçesindeki otomobillerden akü çaldığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.
Antalya'nın Kepez ilçesindeki otomobillerden akü çaldığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüm Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde artan otomobilden hırsızlık olayları üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler çalışmalarında park halindeki bir otomobilin aküsünü söken 23 yaşındaki K.K.'yı suçüstü yakaladı. Sökülen akü sahibine teslim edilirken, K.K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin hırsızlıktan 5 suç kaydının olduğu öğrenildi.