Al Yazma ve Mor Makas tescillendi

Muratpaşa’da kadın cinayetlerine karşı bir simge olarak ortaya çıkan ve bugün 3 kadın danışma merkeziyle kadına yönelik şiddete karşı mücadelesini çeşitli alanlara taşıyan Al Yazma, Muratpaşa Belediyesi’nin tescilli markası oldu. Tiyatro kurslarından yabancı dil eğitimlerine ve aile terapisiyle Antalya’da 3 bine yakın kadına ulaşan Al Yazma çalışmaları Muratpaşa Belediyesi’nin markası olarak Türk Marka ve Patent Kurumu’nca tescil edildi.

Mor Makas’a tescil

Al Yazma’yla birlikte Muratpaşa Belediyesi’nin çocuk gelinlere karşı ilçedeki tüm kadın kuaförlerini birer danışman ve kuaför salonları ise kadın danışma merkezi haline getiren Mor Makas çalışması da 10 yıl süreyle tescil edildi.

Saha çalışması tamamlandı

Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal ev sahipliğinde 2016’da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde tanıtımı gerçekleştirilen ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde saha çalışmalarına başlanılan Mor Makas projesinde ilçedeki kadın kuaförleri ’kadına yönelik şiddet ve erken evlilikler’ konusunda bilgilendirildi.

Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası’yla birlikte hayata geçirilen proje kapsamında kuaförlere şiddete uğrayan kadınların sahip oldukları haklar, yardım için başvuru adresleri aktarıldı ve kuaförlerden şiddetin neden olduğu morlukları makyajla kapatmaması, çocuk yaşta evlenmeye zorlananlara gelin saçı yapmaması gerektiği anlatıldı.

Daha barışçıl bir kent

Marka tescil belgelerini teslim alan Başkan Uysal, kadına yönelik şiddetin Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada çok derin bir sorun olduğunu söyledi. Bu nedenle mücadelenin tüm toplum kesimleriyle birlikte yürütülmesi gerektiğini belirten Başkan Uysal, “Al Yazma ve Mor Makas bu mücadelenin toplumsallaşması anlamında çok önemli bir misyon üstlendi. Her iki çalışmamız da daha barışçıl, daha az şiddet içeren bir kent olma yolunda attığımız önemli adımlardan oldu” dedi.