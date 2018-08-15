Alanya Akçatı-Uğurlu Mahalleleri Grup Yolu Asfaltla güzelleşiyor

Altyapı çalışmaları biten Alanya Akçatı ve Uğurlu Mahalleleri grup yolu sathi kaplama ile asfalta kavuşuyor.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin çağdaş ve güvenilir ulaşım ağına kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Alanya ilçesi Akçatı ve Uğurlu Mahalle grup yolunu yeniliyor. Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki yol modern ve konforlu hale getiriliyor.

Daha güvenli ve konforlu yol

8 kilometre uzunluğundaki Alanya Akçatı ve Uğurlu Mahalleleri grup yolunda asfalt öncesi, dar olan bölgeler ve virajlar genişletilerek, güvenli hale getirilirken, ihtiyaç duyulan yerlere doğal su akışını düzenlemek için büzler yerleştirildi. Greyder ile düzleştirilen yol dayanıklı olması için filler malzemesi dökülerek, sıkıştırılıyor. Asfalt tamamlandığında Akçatı ve Uğurlu grup yolu daha güvenli ve konforlu hale gelecek.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve Mahalle Muhtarları çalışmaları yerinde inceledi.