Alanya Akhan bölgesine imar müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alanya girişi yat limanı karşısı Akhan bölgesine ait 5 binde bir nazım imar planı ve binde bir uygulama imar planlarını onayladı. 2010 yılından bu yana onay bekleyen ve geçtiğimiz günlerde onaylanan planların Alanya Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü’nde bir ay askıda kalacağını söyleyen Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızın mülkiyetlerini değerli hale getirmek ve şehri planlı bir şekilde geliştirmek için çalışmalarımız artarak devam ediyor. Alanya merkez için yine uzun yıllardır plansız olan bir bölgemizin sorununu daha çözüme kavuşturduk. 2010 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda onay bekleyen Akhan bölgesi imar planlarını dönemimizde revize ederek onaylanmasını sağladık. Bölge halkımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.