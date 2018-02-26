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26 Şubat 2018 17:05

Alanya balık hali yenilendi

Alanya Belediyesi tarafından Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali’nde başlatılan tadilat ve düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Alanya balık hali yenilendi

26 Şubat 2018 17:05


Alanya Belediyesi tarafından yeni düzenleme ile modern bir görünüme kavuşturulan Ucuz Halk Pazarı ve Balıkçı Hali’nin güney kısmına giriş takı ve zabıta eğitim merkezi de yapıldı. Doğu kısmında iki girişin yer aldığı halk pazarında kuzey kısmından batı yönünde yeni bir yol daha açıldı.



Yücel: “Alanya’ya yakışır bir düzenleme yaptık”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ucuz Halk Pazarı’nın mevcut halindeki aksaklıklar ve bozulmaların giderilmesi için hazırladığımız projenin uygulama aşamasını tamamladık. Tadilat Projesi kapsamında zemin seramikleri yenilenerek, çirkin görüntüler giderildi. Otoparkın düzenlemesi, güvenlik ve aydınlatma gibi konulardaki eksiklikleri gidererek halkımızın hizmetine sunacağız. Proje ile Ucuz Halk Pazarı ve Balık Hali’nde insanların güvenle alışveriş yapabileceği, Alanya’ya yakışır bir merkez oluşturduk. Mevcut pazar alanının yağmurdan ve güneşten etkilenmemesi, modern, düzenli ve konforlu kullanımı için yanları açık üstü kapalı pazar yeri yaptık. Pazar yerinde devam eden aydınlatma işlemlerinden önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunacağız. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.




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