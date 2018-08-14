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14 Ağustos 2018 15:15

Alanya Belediye Başkanı Yücel: "Sonuna kadar devletimizin yanındayız"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, son günlerde yaşanan döviz artışların yönelik yaptığı açıklamada, “Sonuna kadar devletimizin yanındayız” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Yücel:

14 Ağustos 2018 15:15


Oda başkanları ile bir araya gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, son günlerde yaşanan döviz artışları ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yücel, ekonomide yaşanan döviz sıkıntısın hep birlikte aşılması gerektiğine dikkat çekti.


“Bunun sorumluluğu ve bilinci içerisindeyiz”


Üzerlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Yücel, dövizin ani yükselişlerinden dolayı kiraların da yükseldiğini söyledi. Yücel, “Bölgemizdeki mülk sahiplerine ve sivil toplum kuruluşlarına çok iş düşüyor. Bunun için Türk milleti olarak bize düşen ne varsa yapmalıyız. Bunun sorumluluğu ve bilinci içerisindeyiz. Bugünkü toplantımızda oda başkanlarımızla bölgemizdeki kira artışlarının sabitlenmesi ya da fiyatların indirilmesi yönündeydi” açıklamasını yaptı.



“Mülk sahiplerinin duyarlı olmalarını bekliyorum”


Alanya’daki mülk sahiplerinden bu konuya duyarlı olmalarını talep eden Yücel, “İnşallah bölgenin huzuru ve mutluluğu için esnafımızın geleceği için bu ivedilikle uygulanır. Ben şahsen Alanya halkının buna duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Dövizde başka dalgalanma olmadan piyasanın düzelmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.




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