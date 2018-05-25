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25 Mayıs 2018 10:33

Alanya Belediye tiyatrosu Diyarbakır yolcusu

Alanya Belediye Tiyatrosu, “Derya Gülü” isimli oyunla 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “1.

Alanya Belediye tiyatrosu Diyarbakır yolcusu

25 Mayıs 2018 10:33

Şehir Tiyatroları Festivali”ne katılıyor.


3 Haziran’da Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek oyun Diyarbakır seyircisi ile buluşacak. Festivale Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Tiyatro Pan, Doğaçlama A.Ş., Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Çorum Tiyatro Tirat ve Alanya Belediyesi Şehir Tiyatrosu katılacak.


Festivalde oyunculuk, dans, drama ve Karagöz atölyeleri açılacak ve çeşitli söyleşilerde düzenlenecek. Başarılı oyunlarıyla her zaman seyircisinden büyük alkış alan Alanya Belediye Tiyatrosu’nun, festivale katılan Büyükşehir Belediye tiyatrolarının arasında yer alması dikkat çekti.




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