Alanya Belediye Tiyatrosu Kıbrıs turnesinde

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği, 5.Şehir Tiyatroları Buluşması'ndan dönen Alanya Belediye Tiyatrosu, Kıbrıs turnesine gitti.

Lefkoşa Hayali Sanat'ın davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu yıl ilk kez düzenlenen “Lefkoşa Sahne Sanatları Festivali”ne katılan Alanya Belediye Tiyatrosu, 4 yetişkin, 1 çocuk oyunu olmak üzere toplam 5 oyunla seyirci karşısına çıkacak. 1-11 Kasım tarihleri arasını kapsayan Kıbrıs Turnesi, aynı zamanda Belediye Tiyatrosu'nun ilk yurtdışı turnesi olacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği 5.Şehir Tiyatroları Buluşması kapsamında, 23-24 Ekim tarihlerinde Adana Turnesine giden Alanya Belediye Tiyatrosu, iki muhteşem oyunla Adanalı seyircilerle buluştu.

Tennessee Williams'ın yazdığı Sırça Biblolar ve Haldun Taner'in yazdığı Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunla izleyici karşısına çıkan Alanya Belediye Tiyatrosu, Adana tarihinde bir ilke imza atılmasına da vesile oldu.

Devlet Tiyatroları- Devlet Opera ve Balesi Rejisörü ve Alanya Belediyesi Sahne Sanatları Direktörü Murat Atak, “Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından davet edildiğimiz turne muhteşemdi. ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' adlı oyuna ilgi büyüktü. Adana tarihinde ilk kez 400 kişilik salon 700 seyirci ile doldu taştı” dedi.

Rejisör Murat Atak, bir de hatırlamada yaparak 5. Şehir Tiyatroları Buluşması'na, ‘onur konuğu' olarak 4.kez katıldıklarını söyledi.