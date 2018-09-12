Alanya Belediye tiyatrosu Kıbrıs turnesine çıkıyor

Alanya Belediye Tiyatrosu Adana turnesinin ardından rotayı yavru vatan Kıbrıs'a çeviriyor. 30 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs Hayali Sanat Sahne Sanatları'nın davetiyle gideceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde altı farklı oyun sergilenecek.

Bu yıl repertuarına 3 yetişkin oyunu ekleyecek olan Alanya Belediye Tiyatrosu 2018-2019 sezonu için provalarını yoğunlaştırdı. Tiyatro ayrıca geçtiğimiz sezonda seyirciyle buluşan 7 oyunuyla da perde açacak. 2 Ekim'de Nilbanu Engindeniz'in yazıp yönettiği “Kral Olmak İstemeyen Aslan” adlı çocuk oyununun ardından 20 Ekim'de Turgut Özakman'ın yazıp Devlet Tiyatrosu Rejisörlerinden Murat Atak'ın yönettiği “Duvarların Ötesi” adlı oyunla prömiyer yapacak olan Alanya Belediye Tiyatrosunun önünde iki önemli turne bulunuyor. Tiyatro son üç yıldır Adana'ya yaptığı turnelerin ardından 22-25 Ekim tarihleri arasında Adana Büyükşehir Belediyesi 5. Şehir Tiyatroları Buluşması'nda “Sırça Biblolar” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı oyunlarıyla Adana seyircisiyle dördüncü kez buluşacak.

Alanya Belediye Tiyatrosu Adana turnesinin ardından rotayı yavru vatan Kıbrıs'a çeviriyor. Tiyatro 30 Ekim- 11 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs Hayali Sanat Sahne Sanatları'nın davetiyle gideceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde altı farklı oyun sergileyecek.

Oyunlar:

“Karmakarışık” 1 Kasım 2018

“Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” 3 Kasım 2018

“Gökkuşağının Altında” 4 Kasım 2018

“Derya Gülü” 6 Kasım 2018

“Orhan Veli'yle Git Gidebildiğin Yere” 8 Kasım 2018

“Nutuk” 10 Kasım 2018 (Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi'nden katılan Sanatçılarla ABT Sanatçılarının ortak Sahne Sunuşu)

Alanya Belediye Tiyatrosunun bu yıl prömiyerini yapacağı ikinci yetişkin oyunu ise Neil Simon'ın yazıp Murat Atak'ın yönettiği “Büyük Aşkların Sonuncusu”. Oyun 29 Aralık'ta perde açacak.