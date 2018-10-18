Alanya Belediye Tiyatrosu sezonun ikinci prömiyerini yapıyor

Alanya Belediye Tiyatrosu sezonun ikinci prömiyerini, ‘Duvarların Ötesi' ile yapıyor.

1950'li yılların sonlarına doğru Turgut Özakman tarafından yazılan, 1964 yılında sinemaya uyarlanan ‘Duvarların Ötesi', Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahneleniyor. Devlet Tiyatroları- Devlet Opera ve Balesi rejisörü ve Alanya Belediyesi Sahne Sanatları Direktörü Murat Atak tarafından sahneye uyarlanan oyunda, Türkiye'de bir ilk olan "Yeşilçamdan Sahneye" tekniği de uygulandı.

Oyunun sinema versiyonunda, 1964'lerin birçok ünlü Yeşilçam oyuncusunun rol aldığı bölümler de bulunuyor. Özellikle filmin önemli oyuncularından olan ve 300'e yakın filmde oynayarak Türk Sinema tarihine önemli katkıda bulunan usta oyuncu Ali Şen'in 100. doğum yılı sebebiyle, oyunda, Ali Şen'in de bulunduğu ve oyunla bütünlük sağlayan filmin bazı bölümleri de kullanıldı.

Oyunla ilgili bilgi veren Rejisör Murat Atak, “Belediye Tiyatrosu oyuncularımızla büyük bir emek vererek ortaya koyduğumuz oyun değerli bir yazarımızın değerli bir eseridir. Oyunun müzikleri, Sevda Cenap And Müzik Vakfı "Yılın Altın Madalyası" ödülü sahibi Besteci Turgay Erdener'e ait. Sahne ve ışık tasarımı ise Ankara Devlet Tiyatrosu dekoratörü Mehmet Yaşayan tarafından yapıldı. Oyunda kullanılan tüm dekor, kostüm ve aksesuarlar Alanya Belediyesi bünyesinde bulunan atölyelerde üretildi. Bu nedenle tam anlamıyla Alanya Belediye Tiyatrosu içyapımı olarak seyirciye sunuluyor” dedi.

“Oyun 50 yıl aradan sonra tekrar sahneleniyor”

Oyunun 50 yıl aradan sonra tekrar sahnelendiğini hatırlatan Atak, “Oyun 50 yıl aradan sonra Alanya Belediye Tiyatrosu tarafından tekrar sahneleniyor. 5 yıl önce kaybettiğimiz Turgut Özakman'ın, Tiyatro Edebiyatına kazandırdığı birçok oyun metninin dışında, pek çok romanı da bulunuyor. Bunlar arasında "Şu Çılgın Türkler" romanı en bilinen ve basımı hala devam eden bir eserdir.”

Oyunun galasının 19 Ekim Cuma saat 20.00'de Alanya Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceğini açıklayan Atak, “Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve sanatçıların katılımı ile oyunun galasını gerçekleştireceğiz. Gala gösterimi davetiyeleri, oyunun tekrar oynanacağı Cumartesi gününün biletleri daha satışa çıktığı ilk gün bitti. Oyun, sezon boyunca Alanya Belediye Tiyatrosu'nda sergilenmeye devam edecek. Gala gecesinde, Turgut Özakman'ın oğlu Şair-Yazar Kerem Özakman da davetliler arasında yer alacaktır” dedi.

Oyunda Alanya Belediye Tiyatrosu Sanatçıları, Adil Şahin, Caner Karabenli, Fırat Onur Deniz, Mustafa Erman Doğan, Nilay Kara, Nejat Koper, Kartal Türkoğlu rol alıyor.