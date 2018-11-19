Alanya Belediyesi 2019 yılı gelir-gider bütçesi onaylandı

Alanya Belediyesi'nin tahmini 405 milyon liralık 2019 yılı gelir ve gider bütçesi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı.

Alanya Belediyesi'nin tahmini 405 milyon TL olarak belirlenen 2019 yılı gelir-gider bütçesi Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu. 19 ilçenin gelir-gider bütçesinin oylandığı toplantıda, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de hazır bulundu. Meclis oturumunda görüşülen Alanya Belediyesi'nin bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Yücel: "Yatırım bütçesi en büyük belediyeyiz"

Yatırımlara ayrılan pay ile en büyük yatırım bütçesine sahip belediyenin Alanya Belediyesi olduğunu belirten Başkan Yücel, “Antalya'nın ilçeleri arasında gelir gider bütçesi en büyük 2. Belediyeyiz. Yine ilçeleri arasında en büyük yatırım bütçesine sahip belediye de biziz. En büyük hedefimiz, gelecek yıllarda bütçemizi daha da arttırarak Antalya'nın en güçlü ilçe belediyesi olacağız” dedi.

"2019 yılı yatırım ve hizmet yılı olacak"

2019 yılının da yatırım ve hizmet yılı olacağını belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2019 yılı bütçesinin Alanya halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bütçenin büyük çoğunluğunu yatırım ve hizmetlere ayırdıklarını kaydeden Başkan Yücel, Alanya'ya en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, destek veren tüm Büyükşehir Meclis Üyeleri'ne teşekkür etti.