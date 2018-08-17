Alanya Belediyesi 21 mezarlıkta 55 bin çiçek dağıtacak

Alanya Belediyesi her bayram olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı öncesinde de çiçek dağıtma geleneğini sürdürecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce Arefe günü sabah 08.00’dan itibaren 21 mezarlıkta 17 türde toplam 55 bin adet çiçek, vatandaşlara mezarlıklara dikmesi için ücretsiz olarak dağıtılacak.

Çiçek dağıtımı yapılacak mezarlıklar ise şu şekilde; Batı bölgesinde Okurcalar Karaburun Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı, Cikcilli Hacıbaba Mezarlığı, Oba Aşşağıoba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Tosmur Ak Mezarlık, Kestel Hanönü Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı, Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı ve Hisar içi Mezarlığı’nda.