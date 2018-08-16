Alanya Belediyesi 5 noktada kurban kesim hizmeti verecek

Vatandaşlar, Alanya Belediyesi Kesim Yerlerinde çevreyi kirletmeden, hijyenik ve sağlıklı koşullarda, dini kurallara uygun olarak kurbanlarını kestirebilecekler.

Alanya halkının ve ilçede tatillerini geçirecek misafirlerin Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içinde geçirmesi konusunda gerekli tedbir ve düzenlemeleri alan Alanya Belediyesi merkez ve 3 mahallede olmak üzere toplam 5 noktada kurban kesim yeri belirledi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından verilecek Ekşilik Düğün Salonu yanı, Gazipaşa Dolmuş Durağı yakını, Çıplaklı, Mahmutlar Şantiyesi ve Payallar Hizmet Noktası’nde kesim hizmeti verilecek. Vatandaşlar, Belediyenin belirlediği son derece hijyenik ve sağlıklı alanlarda, İslami kurallara uygun olarak, veteriner kontrolünde, uzman kasaplar tarafından kurbanlıklarını kestirebilecekler. Ayrıca kurbanlarını kestirmek için bekleyen vatandaşlara sabah kahvaltısı, öğleyin de kavurma, ayran ikram edilecek.

Yücel, “vatandaşlarımıza 2 gün ücretsiz kesim hizmeti vereceğiz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, vatandaşların, belirlenen kurban kesim yerlerinde kurbanlarını kestirmelerini sağlıklı ve çevre açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı. Yücel, “Vatandaşlarımız kurbanlarını, hizmete açtığımız kesim yerlerinde, hayvanlara eziyet edilmeden, sağlıklı bir ortamda, usta kasaplar eşliğinde ücretsiz olarak kestirebilirler. Çevremizi ve denizlerimizi kirletmeden dinimizin gereklerini yerine getirmek biz Alanyalılara yakışan bir davranıştır. Vatandaşlarımızı verdiğimiz bu ücretsiz hizmetten faydalanmaya davet ediyor ve sokak aralarında kurban kesmemelerini rica ediyoruz. Şimdiden hepimiz için bereketli, huzurlu ve mutlu bir bayram olmasını diliyorum’’ dedi.