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20 Eylül 2017 13:55

Alanya Belediyesi altyapı çalışmalarına hız verdi

Alanya Belediyesi ilçe genelinde altyapı eksikliği bulunan bölgelerde yağmursuyu drenaj çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi altyapı çalışmalarına hız verdi

20 Eylül 2017 13:55


Alanya Belediyesi, ilçe genelinde altyapı eksikliği bulunan mahallelerde yağmursuyu drenajı, menfez ve ızgara çalışmalarını sürdürüyor.


Üstyapı çalışmaları öncesinde başlatılan çalışmalar, Uğrak, Oba, Cikcilli, Payallar, Okurcalar, Akçatı, Büyükpınar ve Hasbahçe Mahallesi’nde devam ediyor.


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çalışmaların üstyapı öncesinde kırsal ve merkezde oluşturulan ekipler tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Yücel, “Altyapı çalışmalarımız bazı bölgelerde menfez bazı bölgelerde yağmur suyu drenajı olarak devam ediyor. Kırsalda ve merkezde oluşturulan üç ayrı ekip planlamalarımız ve tespitlerimiz doğrultusunda gerekli çalışmayı yürütüyor. Bu yöndeki çalışmalarımız gerek vatandaşların talepleri gerekse kendi tespitlerimiz doğrultusunda devam edecek” dedi.




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