Alanya Belediyesi Çamlıca'da 7 kilometre asfalt yapıyor

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çamlıca Mahallesi Kadirli Mevkiinde 7 kilometre asfalt çalışması başlattı.

Belediyenin çalışmaları hakkında bir değerlendirme yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şu an ekiplerimiz ilçe genelinde halkımızın bizden beklediği ve talep ettiği hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmak için tüm hızıyla çalışıyor. Tüm vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayacak çalışmayı yapıyoruz. Şu an Çamlıca Mahallesi'nde Kadirli Mevkiinde bağlantı yolları ile beraber 7 kilometre sathi kaplama yapıyoruz. Sıcak asfalt ekibimiz Kargıcak bölgesinde, diğer birimlerimizin çalışmamaları da aralıksız devam ediyor” dedi.