Alanya Belediyesi ekiplerinin yağmur mesaisi

Çözüm masasına gelen şikâyetlere anında müdahale eden ekipler, kapanan ızgaraları açarak su baskını yaşanan bölgelerde yoğun mesai harcadılar.

Alanya Belediyesi dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağışa gece boyunca nöbetçi ekipleri ile müdahale etti. Fen İşlerine bağlı ani müdahale ekipleri Okurcalardan Demirtaş'a kadar olan bölgede kapanan ızgaraları ve sel baskını hadiselerine anında müdahale etti.

Başkan Yücel'den vatandaşlara uyarı

Vatandaşların yağmursuyu ızgaralarını ve menfezleri temiz tutmaları konusunda uyaran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “ Belediye olarak tüm yıl boyunca menfez ve ızgaraların temizliğini yapıyoruz. Bunun için tüm bölgelerimizde ayrı ekiplerimiz var. Ancak, özellikle yağmur suyu giderlerine atılan çöpler bu şekilde ilk yağmurlarda sorun yaşanmasına neden oluyor. Bazı esnaflarımız dükkânlarının önündeki yağmur suyu giderlerinin üzerine çeşitli örtüler kapatıyor. Tüm bunlar yağmur sularının menfeze girmesini engelliyor ve su baskınları yaşanıyor. Vatandaşlarımızı bu konularda daha duyarlı olmalarını istiyoruz” dedi.