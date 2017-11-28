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28 Kasım 2017 15:04

Alanya Belediyesi engelsiz yaşam fuarı’na katılacak

Alanya Belediyesi, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Engelsiz Yaşam Fuarı’na katılacak.

Alanya Belediyesi engelsiz yaşam fuarı’na katılacak

28 Kasım 2017 15:04


30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Engelsiz Yaşam Fuarı’nda Alanya Belediyesi de yer alacak. Alanya Belediyesi’nin Engelsiz Kent uygulamaları ziyaretçilere tanıtılacak.


Türkiye’nin engellilik alanında en büyük fuarı olan Engelsiz Yaşam Fuarı’nda ikinci kez yer alacak olan Alanya Belediyesi standında, engelli birey ve yakınlarına yönelik yapılan tüm uygulamalar ve sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmalar anlatılacak.



Engelli bireylere ücretsiz Alanya tatil fırsatı


Engelsiz Yaşam Fuarı’na bu yıl ikinci kez katılacaklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen ve dört gün sürecek olan fuarda yer alacağız. Engelli bireyler için özel hazırlanan tanıtıcı broşürler ve görseller ile engelli bireylere Alanyamızın engelsiz bir kent olduğunu anlatacağız. Bunun yanında standımızı ziyaret eden engelli bireylerimiz arasından yapacağımız çekilişle Alanya’da ücretsiz tatil imkânı da sağlayacağız” dedi.




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